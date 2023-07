Es vairs nevaru izturēt, mammu, aizved mani uz policiju

Tēvs to noliedz. Viņš paskaidrojumos liek manīt, ka meita melo. Jā, viņa reizēm tiekot sūtīta uz savu istabu padomāt par savu uzvedību, bet ēdiens un tualete nekad netiekot liegti. Viņš – atšķirībā no mātes – audzinot meitas disciplinēti “kā kārtīgas sievietes, kas vēlāk dzīvē neatkārtos savas mātes pieļautās kļūdas,” teikts vienā no paskaidrojumiem. Vīrietis saziņā ar Latvijas iestādēm vairākkārt piesaucis savu statusu, jo cilvēks, kas palīdzējis organizēt Beļģijas karaļa vizīti, nevarot būt slikts. “Vairāk nekā skaidrs, ka uzdevumu satikt karali un karalieni un uzņemt viņus visaugstākajā līmenī var uzticēt tikai un vienīgi kristāli perfektam cilvēkam (..),” teikts vienā no dokumentiem (Beļģijas Ārlietu ministrija no komentāriem atteicās, sakot, ka viņš nav ĀM diplomāts un nevar komentēt konkrētus gadījumus).