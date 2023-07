Labklājības ministrija rosinājusi daļai pensionāru veikt piemaksas no valsts pamatbudžeta

Viņa skaidroja, ka tiem pensionāriem, kas strādāja, 2012.gadā pārtrauca maksāt piemaksu par katru nostrādāto darba gadu, līdz ar to izveidojās nevienlīdzība, jo tiem, kuri pensionējās agrāk, šī piemaksa tiek maksāta. LM uzskata, ka šī nevienlīdzība būtu jāizskauž.

"Mēs uzskatām, ka būtu adekvāti, ja viņiem šādu piemaksu veiktu, un to varētu saukt arī par pāriešanu uz bāzes pensiju, ka daļēji pensijas tiek piefinansētas no parastā budžeta.

Šobrīd visas pensijas tiek maksātas no sociālā budžeta, jo tās ir iemaksas," sacīja labklājības ministre.

Viņa pauda, ka pensiju daļēja maksāšana no pamatbudžeta LM skatījumā ir nepieciešama, ņemot vērā izveidojušos demogrāfisko situāciju, proti, lielo pensionāru skaitu. Piemaksas no vispārējā budžeta varētu novērst speciālā sociālā budžet apdraudējumu, piebilda amatpersona.

Runājot par pensijām, Siliņa noraidīja izskanējušās bažas par to, ka to indeksācija šogad varētu būt ar mīnusa zīmi, jo likums to nepieļauj. Precīzāks šogad rudenī gaidāmās pensiju indeksācijas koeficients, ņemot vērā visus koeficientus un inflācijas rādītājus, varētu būt zināms augusta beigās.