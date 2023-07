Latvija iesaistās starptautiskā kampaņā par tīru Baltijas jūru

Lielā Talka ir organizācijas “Let’s do it World” pārstāvis Latvijā un, gatavojoties Pasaules talkai, šī ir lieliska iespēja, lai pievērstu uzmanību Baltijas jūras tīrības problēmām. Šīs kampaņas ietvaros aktualizēsim tik būtisku jautājumu kā mikroplastmasas piesārņojumu, kas sevī ietver arī izsmēķus un citus sīkus plastmasas atkritumus, tostarp izlietotās elektroniskās cigaretes utt. Šim kopīgam mērķim arī veltīts šā gada Pasaules talkas sauklis “Tīra vai netīra vide sākas mūsu galvās!” jo tikai no mūsu zināšanām, izpratnes un rīcības atkarīgs vai piesārņojums arvien turpinās pieaugt, vai arī ikviens no mums darīs visu iespējamo, lai to samazinātu.