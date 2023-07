Kā pēc 40 gadiem tika notverts Goldensteitas maniaks

Ja esi redzējis dokumentālo seriālu “I'll Be Gone In The Dark”, kas skatāms LMT Viedtelevīzijā, tad zini visu par Mišelas Maknāmaras galvu reibinošo ceļu līdz slepkavas notveršanai, kuram 40 gadus pēc desmitiem cilvēku izvarošanas un nogalināšanas Kalifornijā izdevās palikt nesodītam.