Smadzenes ēdošās amēbas atkal uzdarbojas. ASV vēl viens mirušais

Amēba ir tik maza, ka to iespējams redzēt tikai ar mikroskopu. Tā dzīvo augsnē un siltā saldūdenī, piemēram, ezeros, dīķos, rezervuāros, upēs un karstajos avotos. Cilvēka organismā tā var nokļūt tikai caur degunu. Pēc tam amēba nokļūst smadzenēs. Hlora dēļ ar šo amēbu reti var inficēties publiskajos baseinos, kā arī tā nav atrodama dzeramajā ūdenī. Ar to nevar inficēties, norijot ūdeni, un tā nevar nonākt no cilvēka cilvēkā.