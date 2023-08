“OceanGate” dibinātājs vēlas nosūtīt cilvēkus uz Veneru

Uzņēmējs Giljermo Sēnleins, kurš bija viens no kompānijas “OceanGate” dibinātājiem, bet to atstāja 2013. gadā, intervijā izdevumam “Insider” atklāja, ka tuvajā nākotnē vēlas kolonizēt Veneru, uz to nosūtot 1000 cilvēku.