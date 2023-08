Pie Izraēlas krastiem atrasts saliekts krustneša zobens

Krusta kari bija virkne katoļu baznīcas iedvesmotu karagājienu no Rietumeiropas uz Tuvajiem Austrumiem (no 11. gadsimta līdz 13. gadsimtam).

“Zobenu izmantoja krustnešu karotājs, kurš nonāca Izraēlā pēc tam, kad pēc pirmā krusta kara 1099. gadā tika nodibināta Jeruzalemes karaliste. Ņemot vērā asiņainās kaujas, kas tur norisinājās starp krustnešiem un musulmaņiem, mums būtu jāatrod vēl vairāki tādi zobeni. Tiesa, realitātē mēs parasti atrodam fragmentus, nevis veselus zobenus,” publikācijā sociālajā tīklā “Facebook” raksta viens no pētījuma autoriem Jēkabs Šarvits.

Līdz šim Izraēlā ir atrasti septiņi zobeni no tā perioda. Lielākā daļa no tiem – jūrā. Parasti zobeni netika izsviesti, bet gan pārstrādāti un izmantoti citiem mērķiem. Zobeni tolaik bija ļoti vērtīgi priekšmeti, tāpēc tā pazaudēšana jūrā varēja nozīmēt pat nāvi. Zobens bija daļa no bruņinieka personīgā aprīkojuma. Tolaik tas bija galvenais ierocis tuvcīņā. Lai izgatavotu zobenu, vajadzēja daudz kvalitatīvas dzelzs, tāpēc tie bija dārgi.