7 iemesli, kāpēc vērtīgi ir ēst gurķus, cukīni un kabačus

Papildus minētajām minerālvielām gurķi satur arī C vitamīnu un B grupas vitamīnus, kā arī karotinoīdus. Tie palīdz nodrošināt regulāru vēdera izeju, jo veicina zarnu trakta darbību. Kabači satur gan vitamīnus (C vitamīnu un B grupas vitamīnus) un karotinoīdus, gan minerālvielas, piemēram, kāliju, magniju, kalciju un fosforu. Savukārt no antioksidantiem kabačos ir C vitamīns, beta-karotīns, luteīns un zeaksantīns. Košas krāsas, dzelteni kabači būs bagātāki ar antioksidantiem, vairāk tieši to miza. Kabači noder redzes, ādas un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai.