Spiegošanā apsūdzētajam Baltkrievijas pilsonim stājas spēkā 8 gadu cietumsods

Augstākā tiesa (AT) šodien lēma neierosināt kasācijas tiesvedību pēc Baltkrievijas pilsoņa sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru viņam piespriests cietumsods uz astoņiem gadiem par spiegošanu šīs valsts militāristu uzdevumā, līdz ar to apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā, informē AT.