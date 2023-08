Septiņas Latvijas pašvaldības iesaistījušās kampaņā par tīru Baltijas jūru

Otro gadu pēc kārtas notiek organizācijas "Let’s do it World", kura rīko arī Pasaules talku, kampaņa "Save Our Sea", kuras mērķis ir vērst Baltijas jūras krastā dzīvojošo, uzmanību tam, cik kritiski piesārņota tā ir. Ja pagājušajā gadā kampaņā iesaistījās tikai trīs Baltijas valstis, tad šogad tās ir septiņas Baltijas reģiona valstis un to piejūras pašvaldības.

Katra no septiņām Latvijas pašvaldībā organizēs savas vietējās kampaņas laikā no 31.augusta, kad atzīmē Baltijas jūras dienu, līdz 16.septembrim - Pasaules talkai.

Visas pašvaldības ir apvienojušās zem viena konkrēta mērķa - vērst uzmanību mikroplastmasas piesārņojuma problēmai.

Rīgas dome kampaņas laikā aicinās pašvaldības iedzīvotājus vairāk aizdomāties par to, cik kaitīgi apkārtējai videi ir tieši izsmēķi. No vienas puses tas ir faktiski nemanāms atkritums, taču tas izgatavots no celulozes acetāta, kas bioloģiski nenoārdās un ir ārkārtīgi kaitīgs videi. Cigarešu izsmēķi ir viena no izplatītākajām piesārņojuma vienībām ne tikai visā pasaulē, bet arī Latvijā.

Kampaņā "Save Our Sea" jau iesaistījušās pilsētas un to iedzīvotāji Somijā, Ālandē, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Vācijā.