Par 62% palielinājies bērnu un jauniešu skaits, kas cietuši negadījumos, pārvietojoties ar skrejriteni

Saskaņā ar aptaujas datiem 27% vecāku zina, bet to nav pārrunājuši ar saviem bērniem, bet 19% atzinuši, ka šo jautājumu ir pārrunājuši virspusēji.

CSDD informē, ka līdz jūlija beigām 58 bērni, kas šogad nonākuši Bērnu slimnīcā, atzinuši, ka trauma gūta, krītot no elektroskrejriteņa. Pagājušajā gadā jūlija beigās šis skaitlis bija 42. Līdz ar to Bērnu slimnīca novēro gadījumu skaita pieaugumu, un šogad ir bijušas īpaši smagas traumas. Pagājušajā gadā visvairāk traumu, krītot no elektroskrejriteņiem, Bērnu slimnīcas pacientiem bija augustā - 23. Šogad mēneša rekords tika pārspēts jau maijā, ziņo CSDD.