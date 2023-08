Filma “Aģents Zelenskis” – kādus melus par Ukrainu stāsta propagandists Riters?

Odesā 2014. gada 2. maijā notika sadursmes starp Eiromaidana atbalstītājiem un tā pretiniekiem. Tās noslēdzās ar ugunsgrēku Arodbiedrību namā, kurā dzīvību zaudēja 42 cilvēki. Vēl seši pirms tam gāja bojā sadursmēs uz ielām. Kā liecina ANO humānās misijas informācija, abas puses pielietojušas vardarbību, bet policija rīkojusies nolaidīgi un nav nodrošiājusi kārtību. Abas puses izmantojušas šaujamieročus, kā rezultātā gāja bojā seši cilvēki no abām pusēm. ANO darbinieki, kas tur atradās, dzirdēja šāvienus no abām konflikta pusēm un redzēja, ka gan no vienas, gan no otras puses meta akmeņus un “Molotova kokteiļus”. Par to liecina arī videoieraksti, vēsta britu raidsabiedrība BBC. 2019. gadā ANO kritizēja Ukrainas varasiestādes par kavēšanos ar izmeklēšanu un atbildīgo saukšanu pie atbildības par vardarbību Odesā. ANO vēlreiz pievērsa tam uzmanību 2021. gadā – par spīti varasiestāžu veiktajai izmeklēšanai par ugunsgrēka apstākļiem, netika noskaidrots, kas to izraisīja, un nebija izvirzītas nekādas apsūdzības. Savukārt 2023. gada maijā Ukrainas 24. kanāls ziņoja, ka šoga šajā lietā tika pasludināts pirmais tiesas spriedums par milicijas darbinieku bezdarbību.