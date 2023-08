Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība piektdien nāks klajā ar kopīgu paziņojumu par Kariņa piedāvājumu

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) atklāja, ka partijām ir skaidra pozīcija un ir saskaņots vēstījums, kuru gan pagaidām politiķis neatklāj.

Šodien paredzētas "Jaunās vienotības" (JV) tikšanās gan ar AS, gan NA pārstāvjiem, kurās Kariņš sagaida atbildi, vai partijas piekrīt ministru amatu rotācijai un memoranda prioritātēm.

Tikšanās plānotas gan plkst.9, gan plkst.10 Ministru kabinetā, Kariņam atsevišķi tiekoties gan ar AS, gan ar NA.

Lai valdība strādātu dinamiskāk, Kariņš rosina NA politiķim Rihardam Kolam ieņemt ārlietu ministra amatu, AS pārņemt Ekonomikas ministrijas un JV - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadību.

Tāpat JV no NA pārņemtu Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja amatu.

Kariņš AS un NA arī aicina noslēgt memorandu, kurā 2024.gada budžeta sagatavošanā koalīcija atteiktos no visām ministriju jaunu politiku iniciatīvām. Līdz ar to budžeta sagatavošanā un pieņemšanā tiktu ņemtas vērā tikai valdības kopējās prioritātes - aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, veselības aprūpe un izglītība.