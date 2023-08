Jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem uz Valmieras, Vidzemes un Daugavpils šosejām

Gandrīz stundu vajadzēs arī uz Valmieras šosejas no tilta pār Gauju pie Murjāņiem līdz Braslai, no Grebņevas līdz Kārsavai pa autoceļu A13 un no Madonas līdz Dzelzavai pa autoceļu Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37), informē LVC.