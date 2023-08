Kremlis melo, ka tā bruņotie spēki nekad nav veikuši triecienus pa dievnamiem

Attēls: Ekrānšāviņš no tvzvezda.ru. Virsrakstā teikts: “Kremlī paziņoja, ka Krievijas Federācijas bruņotie spēki neveic triecienus pa katedrālēm un sociālo infrastruktūru Ukrainā.”

Kopumā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī līdz šī gada 26. jūlijam UNESCO ir pārbaudījusi 274 gadījumus, kad nodarīti bojājumi kultūras objektiem. No tiem 117 bija reliģiskas vietas. Šo objektu sarakstā ir arī 27 muzeji, 98 vēsturiskas un/ vai mākslinieciskas ēkas, 19 pieminekļi, 12 bibliotēkas, viens arhīvs. Visvairāk kultūras objektu cietuši Doņeckas reģionā – 78, savukārt Odesas reģionā – astoņi.

UNESCO arī norāda , ka kultūras objektu apzināta iznīcināšana var būt kara noziegums, kā to atzinusi arī ANO Drošības padome, kuras pastāvīgā locekle ir Krievija.

Lai gan Peskovs apgalvo, ka Krievija nekad neesot veikusi triecienus pa sociālo infrastruktūru, tās uzbrukumu rezultātā cietušas gan izglītības, gan medicīnas iestādes Ukrainā, kā arī virkne dzīvojamo māju. Par to iepriekš ziņojuši gan mediji (piemēram, šeit, šeit , šeit , šeit, šeit , šeit un šeit ), gan starptautiskās organizācijas. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 15 mēnešos Pasaules Veselības organizācija apstiprinājusi 1004 uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm Ukrainā. Par to organizācija ziņoja šī gada 30.maijā.

Šī gada jūnijā ANO ziņoja par 751 uzbrukumu skolām un slimnīcām. No tiem 480 īstenojuši Krievijas spēki, bet 212 piedēvēti Ukrainas bruņotajiem spēkiem, savukārt pārējo uzbrukumu vaininieki nebija droši nosakāmi. ANO iekļāva Krieviju to valstu sarakstā, kas izdara nopietnus likumpārkāpumus pret bērniem militārajos konfliktos. Organizācija skaidroja, ka arī Ukraina saņēmusi brīdinājumu no ANO ģenerālsekretariāta par uzbrukumiem skolām un slimnīcām, jo arī aizsardzības pasākumiem jāatbilst starptautiskajām normām.