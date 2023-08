Latvijā kavējas Eiropas Komisijas prasību izpilde atkritumu pārstrādē

"Galvenais uzsvars jāliek uz atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamību ikvienam iedzīvotājam visā Latvijas teritorijā, turklāt radot finansiāli izdevīgus nosacījumus tiem, kuri ikdienā atkritumus jau šķiro vai vēlas to darīt," norāda Aizbalts.

Viņš atgādina, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm līdz 2025.gadam jāspēj pārstrādāt un atkal izmantot 55% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, savukārt līdz 2035.gadam atkritumu poligonos drīkstēs apglabāt 10% no kopējā atkritumu apjoma. Tikmēr iepakojumu līdz 2035.gadam jāspēj pārstrādāt 65% apmērā no kopējā tirgū novietotā daudzuma.