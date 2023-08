Kas ir Jaunās Vienotības izvirzītā premjera amata kandidāte Evika Siliņa?

Siliņa 14. Saeimas vēlēšanās kandidēja no JV Vidzemes saraksta un tika ievēlēta, saņemot 4509 plus, bet 2154 vēlētāji Siliņu no saraksta svītroja. Decembrī Siliņa tika apstiprināta labklājības ministres amatā.