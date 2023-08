Pētījums: Gandrīz puse autovadītāju neatjauno zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem

Autovadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem (20%) un no 30 līdz 39 gadiem (21%) visbiežāk norāda, ka viņiem nav nepieciešams atjaunot zināšanas, bet autovadītāji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem (39%) visbiežāk atzīst, ka neatjauno savas zināšanas, lai gan apzinās, ka tas būtu nepieciešams. Dažādus tiešsaistes testus un citus bezmaksas risinājumus biežāk izmanto autovadītāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (30%), bet CSDD jaunumiem par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos biežāk seko līdzi šoferi vecumā no 60 līdz 74 gadiem (54%).