Izdota monogrāfija “Latvijas ebreji revolūciju un Neatkarības kara laikā: 1917–1920”

Grāmatas noslēgumā autors raksta: "Būdami tirdzniecībā visvairāk iesaistītā tauta Latvijā, ebreji guva arī vislielākos ienākumus no sava darba: kamēr lauksaimniecībā nodarbinātie 20. gadu beigās guva 610 latu lielu ienākumu gadā, tirdzniecībā tie bija vairāk nekā trīs reizes lielāki – 2000–2300 latu; darbodamies ienesīgākajās saimniecības nozarēs, ebreji guva arī vislielāko ienākumu gadā uz vienu tautības piederīgo: ja latviešiem šis ienākums bija 520 lati, vāciešiem – 831, tad ebrejiem – 833 (viszemākais bija krieviem – tikai 327 lati), taču viņi arī attiecīgi maksāja visaugstākos nodokļus – gan tiešos – mantas nodoklis un pilsētu nekustamā īpašuma nodoklis, gan, vairāk patērējot, netiešos nodokļus (ievedmuitas un akcīzes nodoklī). 41 % no Latvijas ebrejiem divdesmito gadu beigās dzīvoja Rīgā, bet Rīga bija bagātākā Latvijas pilsēta: kamēr 1929. gadā vidējais ienākums gadā Latvijā uz vienu iedzīvotāju bija 443 lati – to ļoti vilka uz leju nabadzīgā Latgale, Rīgā tas bija 828 lati, bet te vēl klāt jāpiezīmē jau labi zināmais – ebreji bija visvairāk nodarbināti ienesīgajā tirdzniecībā un arī rūpniecībā. Neatkarīgās Latvijas gadi bija patiešām labie gadi Latvijas ebreju vēsturē."