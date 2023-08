Britu izlūkdienests: Prigožina slepkavību varētu būt organizējis Skripaļu indēšanas kurators

Averjanovs vada Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vienību Nr. 29155. „The New York Times” un „Bellingcat” to nosauca par slepenu GRU vienību, kas nodarbojas ar sabotāžas operācijām Eiropā, tostarp bijušā Krievijas spiega Sergeja Skripaļa un viņa meitas Jūlijas saindēšanu 2018. gadā.

Divi avoti britu izlūkdienestā apgalvoja, ka Averjanovs vadīja operāciju, kuras mērķis bija aizstāt „Vagner” algotņus Āfrikas valstīs ar 20 000 Krievijas militārpersonu, un viņam bija „ilgstošas nepatīkamas attiecības” ar Prigožinu. Laikraksts „Financial Times”, atsaucoties uz vairākiem informētiem avotiem, ziņoja, ka Prigožins pirms nāves apmeklējis Āfriku, kur mēģinājis novērst GRU kontroles pārņemšanu. „WSJ” sarunu biedri apgalvoja, ka mēnesi pirms tam Krievijas prezidents Vladimirs Putins Centrālāfrikas Republikas prezidentam esot ieteicis norobežoties no „Vagner” dibinātāja.

Prigožina lidmašīna „Embraer Legacy 600” avarēja 23. augustā lidojuma laikā no Maskavas uz Sanktpēterburgu. Tā nogāzās Tveras apgabalā, 50 kilometru attālumā no Putina rezidences. Lidmašīnā atradās desmit cilvēki, to vidū arī „Vagner” komandieris Dmitrijs Utkins.