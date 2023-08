Kāpēc mēs elšam, pūšam un vaidam?

Izdevumā “MEL Magazine” 2021. gadā manuālais terapeits Roberts Haidens uz šo jautājumu atbildēja tā: “Piecelšanās no krēsla pieprasa vēdera muskuļu spēku. Jo vecāks tu paliec, jo vairāk šie muskuļi nolietojas, proti, muskuļi, kas vajadzīgi, lai pieceltos no guļus stāvokļa sēdus vai no sēdēšanas - stāvus pozīcijā, kļūst vājāki. Reizēm, nonākot šo pūļu priekšā, cilvēki aiztur elpu, cenšoties vairot muskuļu spēku. Atsākot elpot, cilvēks tad var izdvest vaidus un nopūtas.”