Putins vēlas pilnībā izmainīt Krievijas taksometru sistēmu. Šoferi pauž neapmierinātību

Likumprojektā noteiktas izmaiņas automašīnām, kas izmantojamas kā jaunie taksometri. āos plānots realizēt 1000 spēkratiem no nākamā gada janvāra, bet no 2028. gada janvāra latiņa tiks paaugstināta līdz 3000 spēkratiem. No šīs prasības paredzēts atbrīvot tikai tās automašīnas, kas maksā vairāk nekā četrus miljonus rubļu un tiek izmantotas biznesa klases vajadzībām.