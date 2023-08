Šogad notiks jau desmitais Tēva dienas gājiens un festivāls!

“Katru gadu Tēva dienas festivālu dienas garumā apmeklē vairāk nekā 10 000 ģimenes cilvēku no visas Latvijas, un mēs, pasākuma organizatori, esam ievērojuši, ka daudzi tēti ar bērniem Tēva dienas gājienā piedalās gadu no gada. Nu jau pirmā Tēva dienas gājiena dalībniekiem, kas tolaik gulēja ratiņos, ir desmit gadi!” gandarīta par to, ka Tēva dienas gājiena un festivāla tradīciju ir izdevies iedzīvināt, ir pasākuma idejas autore, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Lai godinātu tās ģimenes, kas Tēva dienas gājienā piedalījušās vairākkārt, būs sagatavota īpaša foto siena.