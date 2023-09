"Mums ir sapņu komanda!" Rinkēvičs komentē basketbola izlases panākumus Pasaules kausā

LATVIA BRING DOWN THE REIGNING WORLD CHAMPS 🤯 #FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/NsA4ygZqYt

Otrās ceturtdaļas pirmajās minūtēs spāņi grozu neiekaroja, turpretī Dāvis Bertāns realizēja savu pirmo tālmetienu spēlē - 20:16. Vēlāk aiz perimetra precīzs bija arī Žagars (23:18), kurš turpinājumā vienā no epizodēm pašaizliedzīgi izprovocēja pretinieku uz pārkāpumu uzbrukumā, pats pamezdams laukumu. Gražulis latviešiem panāca jau septiņu punktu vadību, bet spāņi atbildēja ar pāris veiksmīgiem uzbrukumiem un pārņēma vadību pēc Huančo Erngangomesa netraucēta bumbas trieciena grozā no augšas. Šmits vēlāk izlīdzināja rezultātu un Rodions Kurucs ar metienu no groza apakšas panāca 29:27, taču spāņi līdz puslaika beigām atbildēja ar pieciem punktiem.