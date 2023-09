Akumulatora dārza tehnikas plusi un mīnusi

Ja visas baterijas ir uzlādētas, tad var viegli aprēķināt to kopējo enerģijas rezervi un iespējamo darba ilgumu. Vēl viens liels pluss ir tāds, ka, pērkot dažādas akumulatoru tehnikas ierīces no viena ražotāja, tām visām lielākoties derēs viens akumulators.

Akumulatoru dārza aprīkojuma mīnusi