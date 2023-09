Gaidāmas izmaiņas administratīvo sodu regulējumā aviācijas jomā

Tiks noteikts, ka likumos īpaši paredzētos gadījumos sodu par pārkāpumiem aviācijas jomā nosaka procentuāli no finanšu darījuma vērtības (summas) vai iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma, vai apgrozījuma (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā.

Sods nevarēs pārsniegt 30% no finanšu darījuma vērtības (summas) vai 10% no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma vai apgrozījuma (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā.