Sabiedrībā zināmi tēti atklāj, kas viņus iepriecina un kas – sadusmo!

Andris Bulis Tēvu sapulcē atklāja: “Man vislielākās dusmas ir brīžos, kad nekontrolēju situāciju. Piemēram, kad par dažiem sava 19 gadus vecā lēmumiem uzzināju no dēla mammas. Jautāju: kāpēc es to neuzzināju no tevis? Dēls atklāja, ka man nestāstīja par saviem lēmumiem, jo negribēja, ka es atkal dusmošos. Es biju zaudējis dēla uzticību, un man par to ir dusmas uz sevi.”