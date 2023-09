800 metrus no dvīņu torņiem. Ko 2001. gada 11. septembrī pieredzēja saujiņa skolēnu?

2001. gada 11. septembra rīts. Staivezanta vidusskolas skolēns Muhameds Hake sēž klasē ēkā, kas atrodas vien dažus kvartālus no dvīņu torņiem. Tie labi redzami pa klases logu, tāpēc brīdis, kad tornī ietriecas pirmā lidmašīna, Muhameda acīm ir kā aina no filmas kinoteātrī.

Muhameds, protams, nebija viens. Traģēdijas brīdī skolā atradās 700 līdz 800 skolēni. Daži no tiem tikai bija sākuši lēnām pierast pie jaunajiem dzīves apstākļiem. Mutuļojošā metropole, sveši cilvēki, jauns dzīves posms, problēmas, prieki un bēdas. Vecākie skolēni jau bija pielāgojušies dzīvei lielpilsētā, kas solīja visas pasaules iespējas un likteņus. Turpat dvīņu torņu pakājē daudzi bija atraduši sev mājas. Šķita, ka drošākas vietas pasaulē nav. Civilizācijas zenīts – brīvība, nauda, izklaides, karjera un īstā dzīve. Kas gan varētu to visu apdraudēt?

18 gadus vēlāk režisore Eimija Šaca sapulcināja saujiņu Staivezanta vidusskolas skolēnu, kas paši savām acīm pieredzēja, ka pat drošākā un brīvākā vieta pasaulē nav pasargāta no iznīcības. Jau pieaugušie skolēni, kuru vidū bija arī Muhameds, kameras priekšā pastāstīja par to, ko pieredzēja tajā drūmajā dienā, kā jutās un ko domāja brīdī, kad likās, ka iestājas pasaules gals. Rezultātā tapa dokumentālā filma “In The Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11”, kas skatāma LMT Viedtelevīzijā.