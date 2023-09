Veiksme vai liktenis? Horoskopi visām zīmēm

Viena traka nedēļa! Darba dienu plānotājs aizpildīts pat ne pa stundām, bet minūtēm un nepārtraukti telefonā vai e-pastā parādās atgādinājumi par sapulcēm, sarunām, tālruņa zvaniem. Tu esi stratēģis un cilvēks, kas prot organizēt darbus, tāpēc problēmām nevajadzētu būt. Enerģiski risināsi jebkuru jautājumu, bet it īpaši tos, kas kādu laiku iekavējušies. Ja rodas ambiciozi izaicinājumi, esi gatavs doties uz priekšu. Pieredze un zināšanas ļaus virzīties pretī jaunām virsotnēm. Svarīgās lietas pieskati un nepaļaujies uz citiem. Brīvo laiku vislabāk pavadīt mājās, mierīgi atpūšoties. Sabiedriskās aktivitātēs vai ballītēs tikai velti iztērēsi laiku.

Tev patīk noteikta lietu kārtība, cilvēki respektē tavu viedokli un izturas ar bijību. Šajā nedēļā būsi noskaņots vēl lietišķāk, nekā parasti, taču ar šo jābūt uzmanīgam, jo var izcelties nesaskaņas. It īpaši tad, ja mēģināsi diktēt noteikumus. Esi atvērts dialogam un ieklausies kolēģu vai sadarbības partneru viedoklī, kaut arī šķiet, ka tavs redzējums ir vispareizākais. Turklāt svarīga ir forma, kā tu to pasniedz. Vajag izturēties toleranti. Tas attiecas arī saskarsmē ar mājiniekiem. Daudz padomu un pārliekas rūpes var radīt pretestību un kāds to var uztvert kā jaukšanos viņa privātajā dzīvē. Sirdslietās daudz emociju, kas dzirkstīs kā saulstariņi zeltainās lapās. Ģimenes cilvēkiem savstarpēja sapratne, mīļums un sirsnība.