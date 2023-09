Sprūds uzskata, ka viņa savulaik paustais par "Ukrainas projektu" ticis apzināti sagrozīts

Viņš norāda, ka nesen tika izplatīti atsevišķi fragmenti no intervijām, ko dažādos gados viņš sniedzis Latvijas medijiem. "Daudzi no komentāriem pie šiem fragmentiem apšauba manu atbalstu Latvijas un Ukrainas neatkarībai un teritoriālai integritātei. To absolūti noliedzu un uzskatu par savu pienākumu sniegt skaidrojumu sabiedrībai," norāda Sprūds.