Mediji: Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns varētu būt devies uz Krieviju

Atsaucoties uz neidentificētiem avotiem Dienvidkorejas valdībā, laikraksts "Chosun Ilbo" vēstīja, ka vilciens, domājams, izbrauca no Phenjanas svētdienas vakarā un Kima un Putina tikšanās varētu notikt otrdien.

ASV un citu valstu amatpersonas nesen laikrakstam "The New York Times" pavēstīja, ka Kims šomēnes, visticamāk, ar bruņuvilcienu dosies uz Vladivostoku, kas atrodas Krievijas Klusā okeāna piekrastē netālu no Ziemeļkorejas, lai tiktos ar Putinu.