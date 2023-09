Rosina sabiedriskajiem medijiem piešķirt ne mazāk kā 0,14% no IKP gadā

Komentējot likumprojekta nepieciešamību, KM uzsver, ka jau kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas finansējums ir bijis viens no zemākajiem Eiropā. Šobrīd tie ir vissliktāk finansētie sabiedriskie mediji Baltijas valstīs un ievērojami atpaliek no Eiropas vidējā finansējuma apmēra. Attiecīgi tiem ir ierobežotas iespējas gan veidot jaunu un kvalitatīvu oriģinālsaturu un sasniegt auditoriju, gan uzturēt un attīstīt infrastruktūru. KM prognozē, ka 2023.gada valsts budžeta dotācija būs līdzvērtīga tikai 0,09% no Latvijas IKP, kamēr Eiropas vidējais līmenis ir minētie 0,16% no IKP.