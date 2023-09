Kima Čenuna bruņuvilciens iebraucis Krievijā

Ziemeļkorejas valsts kontrolētā ziņu aģentūra KCNA iepriekš apstiprināja, ka Kims Čenuns ar bruņuvilcienu ir izbraucis no Phenjanas uz Krieviju

Kims devās ceļā svētdienas pēcpusdienā, un no viņa "sirsnīgi atvadījās augstākās amatpersonas un Phenjanas iedzīvotāji", ziņoja KCNA.

ASV medijs "The New York Times'' ziņoja, ka Kima un Putina sarunās tiek plānots apspriest Ziemeļkorejas ieroču un munīcijas piegādes Krievijai. Kims cer saņemt no Krievijas mūsdienīgu tehnoloģiju satelītiem un kodolzemūdenēm, kā arī pārtikas palīdzību.