"Tēvzemes" priekšsēdētājs sola izbeigt parlamenta darba kavēšanu, ja Kallasa demisionēs

"Man no partijas "Tēvzeme" viedokļa ir viens vēstījums: mēs protestējam pret to, ka Kaja Kallasa joprojām nav atkāpusies no amata. Jebkurā valstī parlaments protestētu, ja valsts līdera ģimenei kara laikā būtu biznesa saites ar ienaidnieku," Reinsalu teica laikrakstam "Postimees" pēc tam, kad pirmdien Igaunijas parlamenta rudens sesijas atklāšanas sēdē opozīcija turpināja pavasara sesijā iesākto obstrukciju.