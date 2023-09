Lietuvas militārā palīdzība Ukrainai šogad sasniedz 250 miljonus eiro, paziņojis Anušausks

"Runājot par pašreizējo gadu, kopējā Ukrainai sniegtā palīdzība sasniedz 250 miljonus eiro," ministrs sacīja televīzijas kanālam "TV3", piebilstot, ka apmēram piektdaļa no šīs summas jeb vairāk nekā 50 miljoni eiro ir finanšu līdzekļi.

Tikai daļa no militārās palīdzības pasūtījumiem tiek finansēti tieši no valsts budžeta, un kopējā palīdzība ietver arī aprīkojumu no Lietuvas militārajiem krājumiem, kas ir noplicināti, klāstīja Anušausks.