Valdība apstiprina izmaiņas CSDD e-pakalpojumos

Lai atvieglotu caurlaižu izsniegšanas procesu un atteiktos no caurlaižu noformēšanas papīra formā un nodrošinātu caurlaižu pieteikšanu un noformēšanu elektroniskā vidē, tādējādi, samazinot administratīvo slogu, tiek izstrādāts jauns tiesiskais regulējums. Paredzēts ieviest jaunu CSDD e-pakalpojumu, kas saistīts ar caurlaižu noformēšanu elektroniski pasta komersantu, institūciju un inkasentu transportlīdzekļiem un atteikties no caurlaižu izsniegšanas papīra formā, samazinot ar to saistīto administratīvo slogu.