LU zinātnieki pirmo reizi pēta Alpu ledājus

Hintereis stacija atrodas 3026 metru augstumā. Tā tika uzbūvēta jau 1966. gadā. Stacijas apkārtnē ilgstoši tiek veikti meteoroloģiskie novērojumi un ledāja masas bilances monitorings, reģistrējot klimata pārmaiņas jau kopš 19. gadsimta, tādējādi sniedzot vienas no garākajām novērojumu datu sērijām pasaulē. Jau kopš 1847. gada tiek veikti Hintereisfernera garuma mērījumi, bet pirmo reizi vēstures avotos ledājs ir minēts jau 1601. gadā.

“Alpu ledāji, kuru kopējais skaits pārsniedz 4000, strauji reaģē uz klimata pārmaiņām un pat četras piektdaļas to masas var izzust jau līdz šī gadsimta beigām, turklāt līdz 2050. gadam ledāji, visticamāk, zaudēs vismaz pusi to līdzšinējās masas, kā to paredz klimata modeļi,” skaidro K. Lamsters.