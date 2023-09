Ādolfs Hitlers: nezināmais par Trešā reiha fīrera dzīvi

Hitlers neapšaubāmi ir viena no pazīstamākajām un nīstākajam personībām pasaules vēsturē. Būdams nacistiskās Vācijas vadītājs, viņš sāka gan Otro pasaules karu, gan holokaustu, kā rezultātā gāja bojā vismaz 40 miljoni cilvēku.

Pēdējos gados, pateicoties jauniem atklājumiem, ir kļuvis zināms, piemēram, tas, ka fīrers ir bijis atkarīgs no narkotikām, kuras viņam injicēja personīgais ārsts. Joprojām aizdomīgi ir arī viņa pašnāvības apstākļi.

Vismaz uz daļu no jautājumiem par Trešā reiha vadoņa dzīvi un nāvi sola atbildēt kanāla “National Geographic” raidījuma “Hitlers: Trešā reiha pazudušie ieraksti” veidotāji. Skatītājiem būs unikāla iespēja ieraudzīt vairāk nekā 1300 nesen digitalizētu, agrāk nepublicētu un retu attēlu no Ādolfa Hitlera privātā fotogrāfa Heihriha Hofmana (1885–1957) arhīviem. Būs redzami arī materiāli no fīrera dzīvesbiedres Evas Braunas (1912–1945) personīgā arhīva, piemēram, video, kuri tika uzņemti viņu rezidencē Bavārijas Alpos.