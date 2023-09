Kad tavi vecāki ir sistēma...

Erselīna Bīversa vienmēr vēlējās kuplu ģimeni, un viņas vēlme piepildījās. Tiesa, ne gluži tādā veidā, kā viņa domāja. 60 gadu vecā Bīversa pasaulē laida meitu, tomēr uzaudzināja krietni vairāk bērnu. Pašlaik viņa mājās audzina četrus, no kuriem trīs ir adoptējusi. Viens no viņiem ir Džeiks, kurš cieš no cerebrālās triekas.