Noskaties ⟩ Lācis un vilks kopā uzbrūk aļņu mammai un mazulim

Ieraksts ilgst vien dažas sekundes, taču tajā vērojama Aļaskas ekosistēmai raksturīgā dzīvnieku dramatiskā uzvedība un savstarpējā mijiedarbe. Jāpiemin, ka Aļaska ir viena no pēdējām vietām Ziemeļamerikā, kur ir tāda savvaļas dzīvnieku pārpilnība.

Viss sākas ar aļņu (Alces alces) mātītes un mazuļa mierīgu nakts pastaigu. Pēkšņi no tumsas un augstās zāles viņiem pieskrien klāt divi dzīvnieki. Kad ieraksta ātrums palēninās, kļūst skaidrs, ka viens no tiem ir brūnais lācis (Ursus arctos), kas pēc aļņu mātītes uzbrukuma iesaistās ar to cīņā. Tikmēr otrs dzīvnieks – vilks (Canis lupus) – metas pakaļ alnēnam, kurš cenšas aizbēgt.