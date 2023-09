Vai Kolam taisnība, ka Lielbritānija izraidīja 2,6 miljonus ES valstu pilsoņu?

Eurostat dati ( šeit ) liecina, ka izraidīto skaits ir būtiski mazāks. ES valstis kopumā pērn izdevušas rīkojumus par 422 tūkstošu trešo valstu pilsoņu izraidīšanu, taču reāli izraidīti tikai nepilni 97 tūkstoši (ieskaitot izraidīšanu uz kādu citu ES valsti). No minētajiem 97 tūkstošiem uz trešajām valstīm izraidīti 77 tūkstoši. Šie dati redzami arī šogad maijā publicētajā Eurostat preses relīzē šeit . Visvairāk cilvēku izraidīts uz Albāniju, Gruziju un Sīriju.

Re:Check lūdza Kolam skaidrot arī šo izteikumu. Viņš norādīja, ka “noapaļojums” iegūts no ziņas par 2022. gada ceturto ceturksni un to cilvēku skaitu, kam šajā laikā uzdots pamest valsti. “Ja runājam par datiem gada griezumā, tad šis skaits, kā Jūsu sniegtajā saitē arī norādīts, patiesībā ir daudz lielāks — 422 400 trešvalstnieku, kam nosūtīts rīkojums pamest kādu no ES valstīm, un gandrīz 100 000 tikuši atgriezti izcelsmes valstī.” Taču 422 tūkstoši, kā minēts, ir tie, par kuriem izdots attiecīgs rīkojums, savukārt Kols Saeimas sēdē runāja par “piespiedu kārtā” izraidīto skaitu. Reāli pērn uz trešajām jeb izcelsmes valstīm izraidīti ir 77 tūkstoši, nevis 130 vai 422 tūkstoši cilvēku.