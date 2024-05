Vai nu mēs, vai oligarhi. Kāpēc tranzītā uz Krieviju arvien piedalās valsts uzņēmumi

No Indijas – riepas. No Ķīnas – ķimikālijas. No Brazīlijas – riekstus. No Portugāles un Spānijas – rezerves daļas “Opel”, “Citroen” un citiem Rietumos ražotiem auto. No Dienvidāfrikas, Gabonas, Ziloņkaula krasta, Brazīlijas – mangāna rūdu. Adresāts visām kravām viens – Čeļabinskas elektrometalurģijas kombināts, ko tagad valsts nacionalizējusi.