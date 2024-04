Rubļa šarms. Kam karš netraucē eksportēt uz Krieviju

Sadarbību ar Krieviju sankciju dēļ pārtraucis arī ģeneratoru ražotājs “Rīgas dīzelis”. Lai gan tos sankciju sarakstā uzreiz neiekļāva, uzņēmums pats sācis mazināt piegādes ētisku apsvērumu dēļ. Krievija tā biznesā spēlēja būtisku lomu – gadu pirms kara ap 65% apgrozījuma. Pēdējās saistības izpildījuši 2022.gada pirmajā pusē, daļu līgumu lauzuši un vēlāk uz Krieviju nav sūtīts nekas, apgalvo uzņēmuma valdes loceklis Juris Dzenis, atsūtot tabulu, kas parāda uzņēmuma eksporta apjomus uz Krieviju piecos gados. Tajā uzņēmuma eksports uz Krieviju 2022.gadā ir 1,9 miljoni eiro. Krievijas muitas deklarāciju datu bāzē tas ir piecreiz lielāks. Iespējams, ka lielā apjomu atšķirība ir skaidrojama ar to, ka ģeneratorus nopircis starpnieks un nosūtījis uz Krieviju, ražotājam pašam to nezinot, jo tas datu bāzē ne vienmēr parādās. Latvijas muita datus par konkrētiem uzņēmumiem nesniedz.

Trešais ir rāvējslēdzēju un apģērbu aksesuāru ražotājs “Arta F”. “Mēs strādājam nevis ar Krievijas valsti, bet ar privātiem uzņēmumiem, ar cilvēkiem, kuri paši cieš no visa notiekošā un kuriem nav nekāda sakara ar politiku. Šie cilvēki nav vainīgi, ka ir dzimuši tur, kur ir dzimuši, “Re:Baltica atrakstīja uzņēmuma vadība. “Šis tirgus ir veidojies vēsturiski, mūsu uzņēmumam ir 170 gadu. Viņi mūs tur pazīst. Eiropā ir maz šūšanas, un nav iespējas nodrošināt mūsu ražošanas jaudu. Ukraina saņem naudu no Krievijas par tranzītu, taču mēs to nevaram vainot, jo viņiem ir jānodrošina savi cilvēki. Eiropa pērk Krievijas gāzi, un mēs saprotam, ka tā to dara, lai nesagrautu savu ekonomiku. Mēs neko nepērkam no Krievijas un nedodam viņiem ne centa. Mēs pārdodam tikai ar likumu atļautu produkciju ar likumu atļautām firmām, lai saglabātu Latvijas ražošanu.”