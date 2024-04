Latvijas uzņēmums Krievijas kara laikā palīdz aprīkot tās ostu Murmanskā

“LNK Industries” ietilpst “LNK Group” un ir viens no Latvijas lielajiem būvniekiem. To vēl PSRS pēdējā posmā dibinājis inženieris Aleksandrs Milovs, bet šobrīd Uzņēmumu reģistrā kā īpašnieks norādīts viņa dēls Vadims. “LNK Industries” ir daudzu lielo objektu būvnieks, sākot no Dziesmusvētku estrādes un beidzot ar LU Zinātņu māju. 2021.gadā Konkurences padome “LNK Industries” atzina par vienu no 10 būvnieku karteļa dalībniekiem, kas ar aizliegtām norunām sadalījuši publisko iepirkumu tirgu un tādējādi uzskrūvējuši cenas, un sodīja to ar 3,7 miljonu eiro naudas sodu.