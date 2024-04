Rubļa rijēji. Kas ir Krievijas resursu lielākie importētāji Latvijā

Visi ceļi ved uz Centrālāziju?

LPG norādīja, ka no Krievijas importē sašķidrināto naftas gāzi un tikai 28% no tās paliek Latvijā – pārējo aizved uz Poliju, Lietuvu, Igauniju un Ukrainu. Tas atteicās precizēt, no kurām Krievijas rūpnīcām iepērk produktu, bet piebilda, ka cenšas vairāk pirkt no Mažeiķu rūpnīcas un izvērtē piegāžu alternatīvas no Kazahstānas, Norvēģijas, ASV, kā arī vešanu ar tankkuģiem.