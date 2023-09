Noskaties ⟩ Dīleris: Nelikumīga medikamentu aprite jauniešu vidū ir bīstamāka par marihuānu

No likuma viedokļa varētu saprast, ka visus narkomānus mēģina ierobežot, tā teikt – pēc līdzīgiem principiem. Bet, kad ir runa par heroīna un marihuānas kaut vai salīdzinājumu, tad nu, heroīns ir vienkārši nevis no soda viedokļa briesmīgs, bet tieši no lietošanas un no ciešanu viedokļa briesmīgs. Tāpēc, ka ar marihuānu cilvēki apmēram saprot, ko viņi dabū un ko viņi lieto. Apmēram. Ar heroīnu – intravenozais heroīns tipa slikti, bet klepus sīrups ar kodaīnu un prometazīnu – labi. It kā visiem reperiem patīk. Bet tas ir heroīns.