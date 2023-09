Bēdīgi slavenais propagandists Dmitrijs Kiseļovs, tāpat kā Krievijas domes deputāts un atvaļinātais ģenerālis Andrejs Guruļovs, uzsvēra, ka kara laikā, kad Rietumi karo pret Krieviju, lai to iznīcinātu, un ir izjaukta visa pēc Otrā pasaules kara iedibinātā starptautiskā kārtība, Krievijai nekādas ANO sankcijas neesot saistošas, jo šī organizācija ir sevi diskreditējusi tādēļ, ka nav nosodījusi Ukrainas "kara noziegumus". Kiseļovs pilnīgā mafijas un bandītu stilā arī pauda, ka Krievijai nevajag ievērot tādus starptautiskos noteikumus, kas ir vērsti pret to un nāk Krievijai par sliktu. Proti, ja likums kādam neļauj darīt to, ko tas vēlas, tad likums ir slikts un to drīkst neievērot.