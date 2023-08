Video ⟩ Aiz priekškara: Krievija kļūšot par pasaules saimnieci

Tikmēr Vladimirs Solovjovs, reaģējot uz Rietumu politiķu, žurnālistu un politikas analītiķu izteikumiem, ka Prigožina nāvē vainojams Putins - cita starpā to komunicēja arī ASV domnīca “Kara pētījumu institūts” (ISW) -, paziņoja, ka “Vagner” šefu “novākušas” pašas Rietumvalstis. Solovjova ieskatā Prigožins bijis varonis saistībā ar savu darbošanos Āfrikā un tur pildījis “valstiskus uzdevumus”, tostarp Āfrikas valstu atbrīvošanu no Rietumu kolonizatoriem. Tas, protams, ir bijis milzīgs traucēklis neģēlīgajiem rietumniekiem, kas nevēlas izlaist no savām ķetnām bijušās kolonijas. Tādēļ tieši Rietumu kolonizatori, pēc Solovjova domām, esot visvairāk ieinteresēti Prigožina nāvē, jo viņš nesot ļāvis rietumniekiem izlaupīt un pakļaut Āfriku.