Bērnu slimnīcā veiktajai unikālajai operācijai izcili rezultāti; pēc 12 gadu mocībām Rēzija vairs necieš no epilepsijas lēkmēm

Operācija

“Sapludinot magnētiskajā rezonansē iegūtos attēlus ar 2022. gadā smadzenēs implantēto 12 elektrodu sniegtajiem datiem, mēs precīzi noteicām operācijas vietu. Ģimene kādu laiku domāja, vai piekrist operācijai, tikmēr sākām sarunas ar Bērnu slimnīcas anesteziologu Alekseju Mihejevu, kurš gandrīz gadu pētīja un plānoja savu darba daļu. Šī operācija, kuru veicām 2023. gada jūnijā, bija unikāla ar to, ka, lai neaizskartu jušanu plaukstā, procesu sākām pilnā narkozē, bet brīdī, kad tikām līdz jušanas zonai, narkozes deva tika samazināta un meitene pamodās. Viņa bija gatava, ka tā notiks, un godam izturēja šo pārbaudījumu. To, vai, griežot ārā kādu smadzeņu daļu, neskaram kustību refleksu, varam pārbaudīt ar elektrisko impulsu, bet jušana ir subjektīva, to nevaram izmērīt. Protams, pirms pamošanās meitenei tika bloķēti nervi, kas saistīti ar sāpēm, Rēzija sāpes nejuta. Tomēr pamosties ar skrūvēs fiksētu galvu un sākt piedalīties operācijā – tā ir varonība. Kamēr turpinājām operēt smadzenes, jautājām meitenei, ko viņa jūt. Vienā brīdī viņa tiešām sajuta tirpšanu labajā pusē un mums bija jāapstājas,” stāsta Basels Jakubs Vahbe, neiroķirurgs, Bērnu slimnīcas Bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsārsts.