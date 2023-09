Klusā okeāna nēģis – asinis un ķermeņa šķidrumus sūcošs parazīts, kas pārdzīvojis 4 masu izmiršanas

Klusā okeāna nēģi (Entosphenus tridentatus) mīt saldūdenī vai Klusā okeāna ziemeļu piekrastē no Kalifornijas līdz Aļaskai, kā arī Beringa jūrā no Krievijas līdz Japānai. Nēģi pārtiek no citu zivju asinīm un ķermeņa šķidrumiem.